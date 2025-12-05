Diocesi: Senigallia, Pinacoteca aperta per le feste dell’Immacolata

Per la festività mariana dell’Immacolata la Pinacoteca di Senigallia sarà aperta in tutte le giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025. Con orario 9-12/16-19 sarà possibile visitare l’esposizione “Et incarnatus est – Un itinerario per riscoprire il dono della vita” il grande evento espositivo giubilare della diocesi senigalliese curata da Elide Oro e Lorenza Zampa. Un percorso, spiegano dalla diocesi, nella ricca galleria museale dell’appartamento del cardinale affacciate su piazza del duomo dal cielo stellato di luci e che ha il suo cuore nella mostra ‘Immagini di maternità. La bellezza della vita che nasce’. Un progetto che unisce nell’Anno Giubilare tutte le Diocesi marchigiane, grazie alla sinergia tra Chiese locali, Conferenza Episcopale Marchigiana e Regione Marche”. Un percorso che avrà – come ogni domenica d’autunno e sino al 6 gennaio – anche il 7 dicembre un appuntamento di eccezione grazie alle visite guidate gratuite in programma alle ore 17 (non occorre prenotazione, visita in lingua italiana sino a disponibilità dei posti) per un approfondimento fra arte e cultura. La Pinacoteca di Senigallia è aperta sabato, domenica e festivi, in orario 9-12/16-19, con ingresso gratuito. Info: www.diocesisenigallia.it – https://www.facebook.com/share/1AiFs2ujDV/

