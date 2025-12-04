San Francesco: Frati cappuccini missionari Milano, nella chiesa del SS. Crocefisso accolto un pezzo originale del cingolo che cingeva il suo saio

In preparazione all’VIII centenario della morte di san Francesco, la chiesa del SS. Crocefisso dei Cappuccini missionari di Musocco, a Milano, ospiterà nei prossimi giorni una preziosa reliquia del Poverello: un pezzo originale del cingolo che cingeva il suo saio, simbolo dei voti di obbedienza, povertà e castità. Per l’occasione, il direttore del Centro missionario, fra Giovanni Cropelli, ha voluto organizzare un programma di mostre, conferenze e momenti di preghiera per condividere con la città questo evento importante e significativo non solo per la fraternità francescana, ma anche per tutti coloro che vorranno partecipare ai vari momenti di spiritualità.

Questa sera, alle 20.45, verrà inaugurata la mostra fotografica “Fratello sole, sorella luna” a cura di Elisabetta Invernici, tratta dal celeberrimo film girato nel 1971 con la regia di Franco Zeffirelli; sarà possibile visitarla tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. Lunedì 8 dicembre, poi, alle 17 è previsto il talk di fra Giovanni Cropelli con Elisabetta Invernici su “San Francesco santa Chiara, le donne e Valentina Cortese”. Mercoledì 10 dicembre, dalle 18.30, si terrà la cerimonia di accoglienza della reliquia di San Francesco con la recita dei vespri; in serata, alle 21, prenderà il via la veglia di preghiera di fronte alla reliquia di san Francesco. Domenica 14 dicembre, alle 15.30, si svolgerà il talk animato da fra Giovanni Cropelli ed Elisabetta Invernici su “L’abito fa il monaco” per conoscere meglio i significati simbolici del saio scelto da Francesco. Infine, lunedì 15 dicembre, alle 7.30 verrà celebrata la messa con lodi mattutine al termine della quale la reliquia di san Francesco verrà trasferita nella Curia dei Cappuccini fino al 4 marzo 2026.

Durante il periodo si potranno inoltre ammirare i ricami ad ago di Barbara Trestini Trimarchi ispirati a Giotto e l’esposizione dell’antologia di quadri di Milo “Farsi ape”, ispirati all’amore e alla salvaguardia del Creato; infine una selezione di Presepi italiani.

Per i Padri Cappuccini missionari di Milano, viene sottolineato in un comunicato, l’arrivo della reliquia, custodita nel Sacro Convento di Assisi, viene accolta come speciale segno di grazia in preparazione alla unione delle Province religiose di Lombardia, di Genova e Piemonte, nell’unica provincia di “San Francesco d’Assisi”. Tale unificazione sarà sancita ufficialmente il 4 marzo 2026 al convento di Milano. La reliquia ha iniziato la sua “Peregrinatio” in settembre partendo dai conventi della Provincia della Liguria, passando in quelli della Provincia del Piemonte e concludendo il percorso nella Provincia Lombarda, nel convento di piazzale Cimitero maggiore 5.

