Diocesi: Fermo, dal 12 dicembre percorso formativo “Trame educative: tessere legami sani e significativi”

“Trame educative: tessere legami sani e significativi. Fragilità accolte, relazioni curate, accompagnamenti autentici”. Questo il tema al centro del percorso formativo per l’anno 2025 e 2026 dal Coordinamento oratori fermani e dall’Ufficio per la Tutela dei minori dell’arcidiocesi di Fermo. In programma – viene spiegato in un comunicato – tre incontri per riflettere sul ruolo della relazione nella dinamica educativa e per sostenere quanti con passione e sacrifico svolgono il ruolo di formatori a vario titolo nel mondo giovanile.

Il ciclo si aprirà il 12 dicembre, a Civitanova Marche, con lo scrittore Daniele Mencarelli che dalle 21.15 presso il cine-teatro Conti, parlerà di “Trame di fragilità: dal limite alla possibilità educativa”. I successivi appuntamenti vedranno protagonisti il 25 gennaio 2026 lo scrittore Najafi Gholam su “Trame di cura: relazioni che promuovono la persona e generano vita” e il 18 marzo don Paolo Vagni, incaricato regionale della Pastorale giovanile della Marche, su “Trame di accompagnamento: equilibrio e libertà nella guida educativa e spirituale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /