Diocesi: Campobasso-Bojano, domani inaugurazione anno 2025/2026 della Scuola di formazione socio-politica Giuseppe Toniolo

Si terrà domani, venerdì 5 dicembre, la cerimonia di apertura dell’anno formativo 2025/2026 della Scuola di cultura e formazione socio-politica Giuseppe Toniolo dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano che quest’anno celebra il suo quindicesimo anniversario. Dal 2010 la Scuola rappresenta un punto di riferimento per la diffusione dell’insegnamento sociale cristiano, offrendo spazi di confronto sui principi della Dottrina sociale della Chiesa: dignità della persona, giustizia, fraternità e destinazione universale dei beni.

Appuntamento, dunque, il 5 dicembre alle 18 presso l’auditorium Celestino V di via Mazzini. Momento centrale dell’evento, dopo i saluti della direttrice Ylenia Fiorenza, la prolusione dell’arcivescovo metropolita di Campobasso-Bojano, Biagio Colaianni, sul tema della dignità inalienabile della persona nella sua dimensione spirituale e sociale. Una riflessione che intende offrire chiavi di lettura per affrontare le sfide della contemporaneità e riscoprire la visione integrale dell’uomo illuminata dalla Fede, unica via per costruire una società giusta e fraterna. A moderare l’incontro il professor Marco Di Salvo. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle istituzioni politiche locali, al mondo educativo e alle realtà associative. Tema guida dell’anno “Custodi e promotori delle radici dell’umanesimo cristiano”, con incontri programmati l’ultimo venerdì di ogni mese da gennaio a giugno 2026. Testo di riferimento l’esortazione di Papa Leone XIV Dilexi Te, accompagnata da richiami ai suoi discorsi e ai pensatori cristiani che lo hanno preceduto.

