Associazioni: Acli Roma parteciperanno al Concerto con i poveri in Vaticano e all’omaggio floreale all’Immacolata

Le Acli di Roma e provincia annunciano la propria partecipazione a due appuntamenti nei prossimi giorni. Sabato 6 dicembre una delegazione composta da 150 persone bisognose seguite dall’associazione sul territorio di Roma e provincia prenderà parte alla VI edizione del “Concerto con i poveri”, in programma alle 17.30 nell’Aula Paolo VI in Vaticano. L’evento, promosso dal Coro della diocesi di Roma e organizzato dalla Fondazione Nova Opera Ets, vedrà l’esibizione di Michael Bublé e sarà curato dalla direzione artistica di mons. Marco Frisina, compositore e direttore d’orchestra. Lunedì 8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, una folta rappresentanza delle Acli di Roma e provincia, insieme ai nuclei aziendali Acli di Acea, Inps, Inpdap e Gemelli, si recherà a Piazza di Spagna per il tradizionale omaggio floreale alla statua della Madonna. “Saranno due momenti molto emozionanti – spiegano dalle Acli di Roma –. Il Concerto con i poveri sarà un’ulteriore occasione per essere accanto a chi ha bisogno e che incontriamo ogni giorno nei nostri progetti e nelle nostre attività. L’omaggio floreale a Piazza di Spagna rinnova una tradizione alla quale siamo molto legati: chiediamo alla Madonna di aiutarci a portare con noi la speranza germogliata in questo anno giubilare, perché il mondo possa finalmente trovare la pace”.

