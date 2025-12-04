Commissione Ue: droga, nuova “strategia”. Piano d’azione contro traffico di stupefacenti. “Proteggere i cittadini e smantellare reti criminali”

Una nuova “strategia Ue in materia di droga” e un piano d’azione contro il traffico di stupefacenti. Sono stati annunciati dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Che ha parlato di “risposta globale” dell’Ue alle sfide in materia di sicurezza, salute, società e ambiente legate al traffico e all’uso di droghe illecite. “Il traffico di stupefacenti costituisce un’attività criminale globale e una grave minaccia per il benessere degli europei e per la sicurezza dell’Europa nel suo complesso”, si legge in una nota della Commissione. “Le droghe illecite come la cocaina e le droghe sintetiche continuano a guidare la violenza, la corruzione e lo sfruttamento dell’economia legale. I trafficanti di droga hanno sviluppato nuovi metodi con rotte del traffico in costante cambiamento, operando in tutto il mondo e sempre più online”. Allo stesso tempo, “l’abuso di droghe rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica, in quanto le nuove sostanze aumentano ulteriormente i rischi di avvelenamento e overdose. I bambini e i giovani sono particolarmente colpiti. Inoltre, la produzione di farmaci provoca danni ambientali significativi, anche attraverso rifiuti tossici. Queste dinamiche in evoluzione richiedono una risposta più forte e coordinata in tutta l’Ue”.

