Vescovi Lombardia: nel libro “Sia pace nei tuoi confini” il racconto del pellegrinaggio in Terra Santa

Dal 27 al 30 ottobre 2025, una delegazione di 32 persone, formata dai vescovi delle diocesi lombarde (assente solo il cardinale di Como, Oscar Cantoni, per motivi di salute), insieme ad altri accompagnatori (fra cui i vescovi di Milano Franco Agnesi e Luca Raimondi, il vescovo di Mondovì Egidio Miragoli e il vescovo residente Francesco Brugnaro), ha vissuto un pellegrinaggio in Terra Santa per la prima volta dall’inizio della guerra seguita agli attentati del 7 ottobre 2023. Un pellegrinaggio di pace e speranza, per esprimere solidarietà, vicinanza e sostegno alle comunità attraversate da conflitti e tensioni. Numerosi gli incontri vissuti dai vescovi. Dai quali sono emerse la riconoscenza per la presenza dei vescovi della Lombardia e la richiesta di tornare in pellegrinaggio in questa Terra, sconfiggendo il senso di impotenza, la paura e soprattutto l’indifferenza, continuando a pregare per la pace e ad esprimere vicinanza e solidarietà. Da questo viaggio e da questi incontri, ora, ciascuno dei vescovi raccoglie una provocazione e una riflessione che consegna in un volume ai prossimi pellegrini in Terra Santa. “Con la consapevolezza che dopo il 7 ottobre 2023 e due anni di guerra niente sarà più come prima: le strade di una pacificazione, di un ritrovato dialogo interreligioso, di una possibile convivenza e, ultimamente, di una riconciliazione sociale, dovranno trovare nuove forme, nuovi linguaggi, nuove prospettive”. E in questo processo, i “segni di risurrezione” già oggi presenti in Terra Santa avranno un ruolo determinante.

Il libro s’intitola “Sia pace nei tuoi confini. I vescovi di Lombardia pellegrini in Terra Santa”, è curato da Maria Teresa Antognazza e Stefano Femminis ed è pubblicato dal Centro Ambrosiano.

I testi sono, in ordine alfabetico, di: Franco Agnesi, vicario generale di Milano; Francesco Beschi, vescovo di Bergamo; Marco Busca, vescovo di Mantova; Oscar card. Cantoni, vescovo di Como; Mario Delpini, arcivescovo di Milano; Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano; Daniele Gianotti, vescovo di Crema; Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi; Antonio Napolioni, vescovo di Cremona; Massimo Pavanello, incaricato turismo e pellegrinaggi Cel; Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano; Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia; Giuseppe Scotti, segretario Cel; Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /