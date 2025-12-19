Azione cattolica: i ragazzi dell’Acr a Leone XIV, “continua a dire al mondo che la pace è il più bel regalo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Ti ringraziamo per l’impegno che metti nel cercare di riunire le popolazioni sotto un unico desiderio di pace. Continua a dire al mondo che la pace è il più bel regalo che i grandi possono fare a noi ragazzi”. Lo scrivono i ragazzi dell’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr) nel messaggio di auguri consegnato oggi a Papa Leone XIV, nel Palazzo apostolico vaticano, in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi. “Caro Papa Leone ‘è davvero bello per noi stare qui!’: siamo super emozionati per questa occasione speciale in cui possiamo incontrarti e ringraziarti per tutto quello che fai per la Chiesa e per il mondo intero”, si legge nel testo. I ragazzi ricordano che “molti bambini e ragazzi come noi vivono in città e paesi dove c’è la guerra, a volte soli, senza la vicinanza delle loro famiglie”, e affermano: “Noi bambini e ragazzi ci impegniamo a costruire ogni giorno la pace!”. Nel messaggio sottolineano che la pace “disarmata e disarmante” li appartiene: “Prima ci arrabbiamo e litighiamo, ma subito dopo facciamo la pace perché siamo convinti che l’amicizia supera ogni ostacolo e ogni incomprensione”. I ragazzi dell’Acr evidenziano che “nelle nostre famiglie emerga sempre più forte un’emozione difficile da affrontare: la solitudine” e ringraziano il Papa “perché con gioia abbiamo partecipato alla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e di Carlo Acutis, due giovani innamorati di Gesù e testimoni del Vangelo”. Il messaggio si conclude: “Ti vogliamo bene, Papa Leone!… e ti abbracciamo forte, forte! Buon Natale”.