Diocesi: Siracusa, mons. Lomanto, “abbiamo creato un’involuzione del cristianesimo e della società”

(Foto diocesi Siracusa)

“In questo senso, credetemi, abbiamo creato una involuzione non solo del cristianesimo ma anche della stessa società che va all’indietro”. È il monito dell’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, intervenendo all’incontro con i giornalisti dedicato alla consegna della nuova lettera pastorale “Fidem Servavi – Conservare e vivere la fede nel mondo di oggi” e a una riflessione sul Natale. Rispondendo alle domande sulle polemiche e sulle fake news legate alla processione di Santa Lucia del 13 dicembre, l’arcivescovo ha invitato a superare discussioni “inutili” che non aiutano il bene comune, ribadendo che “vale più di tutto la comunione nella Chiesa e nella società”. Mons. Lomanto ha richiamato il senso autentico della devozione, sottolineando come spesso ci si fermi all’esteriorità senza interrogarsi sulla preghiera, sugli incontri e sulle grazie chieste. “La devozione non deve mai soddisfare la nostra persona”, ha affermato, ricordando che la festa è un atto di amore verso Dio capace di trasformare la vita. Nel messaggio natalizio, l’arcivescovo ha indicato tre piste di riflessione: il Dio che si spoglia di sé per rivestirsi dell’uomo, il silenzio operoso del presepe in un tempo in cui “si parla troppo e si opera poco”, e l’accoglienza del limite dell’altro come via evangelica per costruire relazioni vere e il bene di tutti. L’incontro si è concluso con il gesto simbolico della donazione di pane ai poveri della parrocchia del Sacro Cuore.