Diocesi: Cagliari, domenica Concerto di Natale a favore delle mense per i poveri

Domenica 21 dicembre, alle 19.30 nell’auditorium del Conservatorio di Cagliari, si svolgerà il Concerto di Natale dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina”, promosso dall’arcidiocesi di Cagliari – attraverso la Caritas diocesana – e dal Conservatorio di Cagliari, in collaborazione con Meic, Sardegna grandi eventi, Lions, Rotary Club Cagliari nord, l’Associazione culturale italo-tedesca (Acit) di Cagliari. L’iniziativa, a cui sarà presente anche l’arcivescovo Giuseppe Baturi, è finalizzata al sostegno delle mense per i poveri della siocesi di Cagliari. “Anche quest’anno – spiega il direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai – vogliamo esprimere un ‘noi’ di solidarietà attraverso una rete che vede coinvolte tante realtà, in un’attenzione comune verso i più fragili. Il ricavato dell’iniziativa – continua – sarà destinato alle nostre mense diocesane, quella della Caritas, quelle del Buon Pastore, del Viandante, della Caritas parrocchiale di Elmas e al Centro cottura solidale di Settimo San Pietro, che, grazie al loro incessante impegno, riescono nel complesso a dare risposte a circa 800 persone bisognose”. “È con grande gioia – commenta Aurora Cogliandro, direttore del Conservatorio di musica di Cagliari – che per il secondo anno consecutivo organizziamo insieme alla Caritas, al Rotary, ai Lyons e al Comitato grandi Eventi, il Concerto di Natale con la nostra Orchestra sinfonica e i giovani direttori d’orchestra che presenteranno un programma vario e interessante. Questo è certamente un concerto speciale: studenti e professori saranno protagonisti di un gesto di solidarietà, concreto, reso attraverso l’arte”.

