Sociale: Forum Famiglie Lazio, chiuso a Roma il progetto “Un passo avanti” per la riscoperta delle tradizioni, dell’arte e della natura nelle periferie

Si è svolto ieri a Roma, presso il Collegio del Verbo Divino l’appuntamento conclusivo del progetto “Un passo avanti. Itinerari di scoperta tra arte, natura e tradizioni”, promosso dal Forum delle Associazioni familiari del Lazio. Un percorso suddiviso in quattro appuntamenti che attraverso programma innovativo e multidisciplinare di itinerari immersi nella natura, nell’arte, nella cultura, ha voluto valorizzare le risorse naturali e culturali del Lazio, le tradizioni locali e l’artigianato, e promuovere l’inclusione e la coesione sociale, il dialogo interculturale e intergenerazionale.

All’incontro conclusivo sono intervenuti: Lidia Borzì, presidente del Forum delle Associazioni familiari del Lazio; Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio; Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari; mons. Andrea Manto, vicario Episcopale per la Pastorale della Salute e coordinatore dell’Ambito della cura delle età e della vita della diocesi di Roma e don Denis Kibangu Malonda, vicepresidente dell’associazione Francescani nel mondo. Il progetto ha visto la realizzazione di quattro momenti: il primo a Montecelio, in occasione della festa di San Michele, dove oltre 30 famiglie hanno potuto riscoprire i sapori locali e collegarli all’idea di valorizzazione del borgo, del museo e del territorio. Il secondo è stato la “Festa Muinda, luce dell’integrazione tra le culture”, una occasione di incontro interculturale tra famiglie che si è tenuto a Villalba di Guidonia presso la parrocchia S. Maria Goretti, con una cena multietnica con la degustazione di piatti da tutto il mondo, con cornice di musiche per giovani e danze popolari. Ancora a Montecelio si è tenuto poi l’appuntamento “Usulà”, una passeggiata naturalistica e multisensoriale fino a Poggio Cesi che ha attraversato tutti i sensi. Infine a Centocelle, quartiere della Capitale nel quadrante Est, si è tenuta l’iniziativa “A spasso per Centum Cellae”, con la visita al Parco Archeologico di Centocelle e Villa dei Gordiani, con le sue catacombe e resti archeologici.

