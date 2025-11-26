Unitalsi: Roma, le reliquie di santa Bernadette Soubirous accolte all’Ospedale Bambino Gesù

Le reliquie di santa Bernadette Soubirous sono in pellegrinaggio a Roma dal 5 settembre, attirando l’attenzione e la partecipazione di numerosi fedeli. L’iniziativa, promossa dalla sottosezione romana dell’Unitalsi, si inserisce – viene ricordato in un comunicato dell’associazione – in un ampio percorso spirituale che sta attraversando la diocesi di Roma, con tappe in parrocchie, istituti religiosi, carceri e ospedali. L’obiettivo è portare un segno di speranza e di vicinanza nei luoghi dove più forte si avverte il bisogno di conforto, sostegno e preghiera. Il pellegrinaggio proseguirà fino alla metà di dicembre.

“La presenza delle reliquie tra noi – sottolinea Anna Maria Biancucci, presidente della sottosezione romana dell’Unitalsi – ci invita a pregare per tutti noi, per le nostre famiglie, per i malati, per le persone fragili e per il mondo intero, in questo periodo di grande incertezza. Siamo certi che la presenza di Santa Bernadette sarà per tutti un segno di benedizione e di pace”.

Una tappa particolarmente significativa è quella di oggi, con le reliquie accolte dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, struttura che ogni giorno cura e sostiene bambini affetti da gravi patologie e le loro famiglie. La visita rappresenta un momento di profonda intensità spirituale e di solidarietà concreta.

Il pellegrinaggio si colloca inoltre nel contesto di una ricorrenza speciale: l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, ricorre anche l’anniversario della canonizzazione di Bernadette Soubirous, proclamata santa nel 1933 da Papa Pio XI. Una coincidenza – sottolineano dalla sottosezione romana dell’Unitalsi – che conferisce ulteriore significato a questo percorso, invitando i fedeli a riscoprire la figura della giovane veggente di Lourdes e il suo messaggio di umiltà e fiducia. Il pellegrinaggio romano delle reliquie si conferma così un momento di grande partecipazione e spiritualità, capace di parlare al cuore della città e di offrire a tutti un’occasione di preghiera, riflessione e incontro.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /