Chiese di Sicilia: sabato a Catania convegno della Pastorale sociale su “Partecipazione e corresponsabilità per dare speranza alle emergenze”

“Partecipazione e corresponsabilità per dare speranza alle emergenze della Sicilia” è il tema di un appuntamento promosso a Catania sabato 29 novembre dall’Ufficio regionale per i Problemi sociali e il lavoro, la giustizia, la pace e la salvaguardia del Creato, insieme con l’Osservatorio Giuridico-legislativo della Conferenza episcopale siciliana, il Laboratorio socio-politico e la Consulta regionale delle Aggregazioni laicali. Si tratta – scrivono gli organizzatori – di “un momento di riflessione e di confronto aperto proposto dalla Chiesa e condiviso dal mondo istituzionale, civile e sociale allo scopo di individuare percorsi condivisi di rinnovamento e di speranza per il territorio siciliano“. “In un contesto segnato da profonde trasformazioni sociali, economiche e ambientali, le Chiese di Sicilia desiderano promuovere un dialogo costruttivo che metta al centro la dignità della persona e il valore della corresponsabilità. Partecipare – si legge nel documento di presentazione – significa farsi carico della realtà, riconoscendo che il bene comune nasce dall’impegno condiviso e da una visione solidale del futuro”. La giornata di lavori inizierà con una sessione introduttiva, dalle 9.15, a Palazzo della Cultura con i saluti dell’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, del vescovo di Acireale e presidente dei vescovi della regione, mons. Antonino Raspanti, del vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, e del sindaco di Catania, Enrico Trantino. Seguirà l’intervento del vescovo di Cefalù e delegato per i Problemi sociali e il lavoro, mons. Giuseppe Marciante, che presenterà il tema del convegno. Poi spazio a tre “Piazze tematiche”, rispettivamente su “Il lavoro tra sfruttamento e sicurezza” (a cui parteciperanno il segretario regionale Cisl, Leonardo La Piana, e il direttore Dipartimento di prevenzione e sicurezza dell’Asp di Catania, Antonio Leonardi); “Aree interne: spopolamento e sviluppo locale” (che vedrà la partecipazione dell’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, e di Cristiano Bevilacqua, responsabile dell’Osservatorio giuridico-legislativo della Conferenza episcopale della Sicilia); e la terza su “Sostenibilità ambientale: gestione dell’acqua e siccità” (che vedrà protagonisti Salvatore Cocina, dirigente generale della Regione siciliana – Dipartimento di Protezione civile, e Renato Meli, coordinatore del Laboratorio socio-politico della Cesi). Le piazze tematiche favoriranno il coinvolgimento dei partecipanti per valorizzare esperienze e competenze provenienti da ambiti differenti. “Abbiamo voluto vivere e offrire a quanti più soggetti possibili un’opportunità di incontro e di speranza – spiegano gli organizzatori –, che fosse simbolo di una Sicilia che guarda avanti, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo, attraverso la partecipazione e la corresponsabilità, un autentico cammino di sviluppo umano, solidale e sostenibile”. Alle 12.30 in cattedrale la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Marciante. Nel pomeriggio, con inizio alle 15.30, al Museo diocesano tavola rotonda su “Povertà educativa, giovani, violenza e periferie” a cui prenderanno parte Roberto Di Bella (presidente del Tribunale per i minorenni di Catania), Carlo Colloca (professore associato di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso l’Università di Catania) e Giuseppe Mattina (Fondazione Don Calabria per il sociale). I lavori della giornata saranno coordinati da Luisa Capitummino, direttrice dell’Ufficio regionale per i Problemi sociali della Cesi.

