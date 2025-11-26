Diocesi: Pavia, per la Scuola di cittadinanza e partecipazione domani incontro su “L’impegno nel sociale e in politica” dei giovani

Sarà dedicato a “Giovani, tra disagio e realizzazione. L’impegno nel sociale e in politica” il nuovo appuntamento della tredicesima edizione della Scuola di cittadinanza e partecipazione promossa dalla diocesi di Pavia attraverso il Servizio per la Pastorale sociale in collaborazione con Fondazione Collegio universitario Santa Caterina da Siena e il supporto della Fondazione Monte di Lombardia.

L’incontro, ospitato domani dalle 20 alle 22.30 presso il Collegio Fratelli Cairoli, sarà introdotto del vescovo Corrado Sanguineti. A moderare la serata sarà Simone Zingales, giornalista e coordinatore del percorso. Il dibattito, organizzato in collaborazione con la Consulta dei Giovani del Comune di Pavia, offrirà uno spazio di confronto tra esperienze diverse e complementari. Interverranno Guido Legnante, docente dell’Università degli studi di Pavia, e alcuni giovani rappresentanti del mondo universitario e dell’associazionismo: Tommaso Bernini, Matteo Leonardi, Camilla Palma e Chiara Passerini. L’incontro, aperto a tutti, sarà un’occasione – si legge in una nota della diocesi – per riflettere insieme su come i giovani possano affrontare le sfide del presente, tra le fatiche del tempo che vivono e il desiderio di impegnarsi in modo concreto per costruire il bene comune.

