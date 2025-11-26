Chiese campane: Pompei, il 28 novembre l’incontro “Da Cuore a cuore: il presbitero tra fragilità e slanci”

“Da Cuore a cuore: il presbitero tra fragilità e slanci” è il tema dell’appuntamento che riunirà i presbiteri della Campania per una giornata di ascolto, riflessione e fraternità. L’incontro si terrà a Pompei, nella Sala Trapani, venerdì 28 novembre, con inizio alle 9.30. Dopo l’introduzione di mons. Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli e delegato della Commissione Clero della Conferenza episcopale campana, interverranno il card. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, e lo scrittore Erri De Luca. Alle 12.30 l’Angelus nel santuario. Un momento prezioso per condividere il cammino e rinnovare lo slancio pastorale nella comunione.

