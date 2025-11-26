Finlandia: a Lauttasaari (Helsinki) aprirà le porte la prima scuola cattolica del Paese. Istruzione gratuita

Nell’agosto 2026 a Lauttasaari, Helsinki, accanto alla chiesa di San Giacomo Apostolo, aprirà le porte la prima scuola cattolica della Finlandia. Ne dà notizia il sito della diocesi finlandese. ll “punto di forza” saranno proprio le sue dimensioni: sarà come “una piccola scuola di paese nel centro della città, dove gli studenti riceveranno un’attenzione personalizzata”. Sarà aperta a tutti, indipendentemente dal proprio credo, “e la partecipazione agli eventi religiosi sarà volontaria”. Il piano didattico è quello statale, ma con “un proprio curriculum, in base al quale l’insegnamento è guidato anche dai valori cattolici”: il concetto di libertà interiore, strettamente correlato alla ricerca della verità e alla vita nell’amore. Inoltre, nella quotidianità si cercherà di incoraggiare l’iniziativa degli studenti e vivere un rapporto paritario tra insegnanti e studenti. “Queste caratteristiche sono molto importanti nel mondo scolastico finlandese e si adattano bene anche a una scuola cattolica. Non si enfatizza lo spirito di competizione tra gli studenti, ma la solidarietà e la considerazione per gli altri”, ha spiegato il vescovo Raimo. Inizialmente aprirà la scuola materna, la prima, la seconda e forse anche la terza elementare: il numero minimo previsto per il primo anno di scuola con classi miste sarà di 5-10 bambini. L’istruzione scolastica sarà gratuita per le famiglie. Solo le attività volontarie mattutine e pomeridiane al di fuori dell’orario scolastico avranno un costo (circa 100 euro al mese). A sostenere la scuola saranno la diocesi di Helsinki e la spagnola Fundación Parentes.

