Salute: Commissione Ue mette in guardia dall’abuso di antibiotici. “Ricadute pesanti”

Oggi è la Giornata europea per la consapevolezza degli antibiotici per richiamare al fatto che “la resistenza antimicrobica è una delle maggiori minacce per la salute pubblica in Europa e nel mondo”, ha ricordato in una nota il commissario alla salute Oliver Várhelyi, perché “le infezioni non rispondono più ai farmaci antimicrobici, spesso a causa dell’uso improprio ed eccessivo di antimicrobici negli esseri umani, negli animali e nelle piante”. Le ricadute sono tante: infezioni più difficili da trattare, degenze ospedaliere più lunghe, oltre 35.000 decessi ogni anno in Europa e una perdita stimata di 11,7 miliardi di euro. All’origine della resistenza antimicrobica, l’abuso di antibiotici, al punto che la Commissione sta investendo 50 milioni di euro per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della prevenzione e del controllo delle infezioni, nella promozione dell’uso prudente degli antibiotici e nel miglioramento della sorveglianza. Altri 75 milioni invece sono stati investiti nel nuovo partenariato di ricerca One Health sulla resistenza antimicrobica, mentre si lavora sull’innovazione nella revisione della legislazione farmaceutica, perché “salvaguardare l’efficacia degli antibiotici non è solo una sfida tecnica, ma una responsabilità condivisa e una priorità politica urgente”, sottolinea Várhelyi.

