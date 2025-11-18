Cultura: Trento, oggi l’incontro su “L’ultimo viaggio di Bob” nel centenario di Robert Kennedy

“L’ultimo viaggio di Bob. Una politica sognatrice o una lezione per il presente?” è il titolo dell’incontro promosso oggi da Vita Trentina Editrice e dal Dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell’Università di Trento in occasione del centenario della nascita di Robert Kennedy. L’appuntamento è alle 17.30 al Polo culturale Vigilianum, in via Endrici 14. Intervengono Vincent Della Sala, professore ordinario del Dipartimento di sociologia dell’Università di Trento, e Antonio Marchesi, autore del libro “Responsabilità e compassione. Il mondo nuovo di R. Kennedy”. Modera Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. L’iniziativa propone la presentazione del volume e un momento di approfondimento sulla figura del senatore statunitense attraverso i contributi dei relatori.

