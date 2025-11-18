Educazione: Milano, oggi all’Università Cattolica l’evento “Con i giovani, contro la violenza”

L’evento “Con i giovani, contro la violenza”, promosso da Fondazione Asilo Mariuccia e Università Cattolica del Sacro Cuore, è in programma stamattina presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Uneba Lombardia, riunirà istituzioni, mondo accademico e terzo settore per affrontare, mediante la costruzione di nuove alleanze educative e sociali, una delle emergenze sociali più urgenti che è rappresentata dal disagio giovanile, in particolare quello dei Neet (Not in Education, Employment or Training). L’obiettivo è costruire nuove alleanze educative e sociali per prevenire la violenza e contrastare l’emarginazione dei più giovani, per una Lombardia Zero Neet. Interverranno, tra gli altri, Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Fabio Ciciliano, commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale, Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Emanuela Baio, presidente di Fondazione Asilo Mariuccia.

