Cultura: convegno internazionale su “I paesaggi benedettini: territorio, patrimonio culturale e spiritualità”

Abbazia Santa Scolastica, Subiaco (Foto Redazione Sir)

“I paesaggi benedettini: territorio, patrimonio culturale e spiritualità”: è il tema del convegno internazionale che si svolgerà dal 25 al 28 novembre tra Roma, Subiaco, Montecassino e Fara Sabina promosso dal Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico della Cultura (Dtc) della Regione Lazio, nell’ambito del programma NextGenerationEU, e inserito tra le iniziative di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025. Esperti, ricercatori, istituzioni, imprese del settore e comunità culturali provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti, si incontreranno tra Roma, Subiaco, Montecassino e Fara Sabina — luoghi simbolo della tradizione benedettina e del dialogo tra spiritualità, cultura e territorio — “per intrecciare riflessioni e prospettive sul ruolo contemporaneo del patrimonio benedettino”. Il convegno, infatti, rileggendo “l’eredità benedettina alla luce delle sfide del presente, mira a favorire un incontro tra storia, comunità locali e nuove tecnologie, dando voce a un sentire condiviso che unisce l’Europa e il mondo in un percorso comune di conoscenza, memoria e innovazione”. Apertura, il 25 novembre, a Roma, presso l’Università di Tor Vergata, alla presenza del Rettore, Nathan Levialdi Ghiron, di Antonella Polimeni, Presidente della Fondazione Changes, Magnifica Rettrice dell’Università “La Sapienza” di Roma e delle istituzioni regionali. Previsti diversi interventi riguardanti, in particolare, i fondamenti geografico-storici del paesaggio benedettino. Sarà l’abbazia di Santa Scolastica a Subiaco ad ospitare la seconda giornata di lavori, mercoledì 26 novembre. Per l’occasione sarà presentato l’innovativo gemello digitale della Cappella di San Gregorio al Sacro Speco, sviluppato con tecnologie avanzate 3D e percorsi narrativi multimediali, insieme alle attività di ricerca e valorizzazione condotte dal Dtc Lazio nei siti sublacensi. Le ultime due giornate si svolgeranno a Montecassino (27 novembre), dove si parlerà di patrimonio culturale e innovazione, e a Farfa (28 novembre) dove verrà trattato il tema relativo ai paesaggi benedettini tra memoria e turismo culturale.