Diocesi: Rossano festeggia il XXX° anniversario di ordinazione dell’arcivescovo mons. Aloise

Trenta anni di sacerdozio per l’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise. Ricevette, infatti l’ordinazione presbiterale il 18 novembre 1995 dalle mani di mons. Antonio Cantisani, arcivescovo di Catanzaro-Squillace. “In questo giorno in cui ricordiamo il 30° anniversario della Vostra ordinazione presbiterale – scrive oggi la diocesi in un post su Facebook – desideriamo rivolgere il sincero ringraziamento al Signore per il dono che ha fatto alla Chiesa e al mondo attraverso il Vostro ‘sì’ incondizionato, che ogni giorno vivete con instancabile spirito di servizio”. “Le tre parole che in queste ultime settimane ci avete consegnato nelle celebrazioni per l’ingresso dei nuovi parroci – prosegue il post – le vediamo pienamente realizzate nel Vostro ministero pastorale nella nostra Chiesa Diocesana”: “Amore, camminare insieme, corresponsabilità”. Sono “le coordinate essenziali sulle quali costruire ogni attività pastorale”.

