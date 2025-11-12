Lavoro: Vescovi Toscana, domani presentano le proposte per la giunta e il consiglio regionale

L’Ufficio regionale per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Conferenza Episcopale Toscana ha elaborato un documento dal titolo “Proposte di interventi su lavoro, ambiente e welfare per la Regione Toscana”. Un testo articolato, rivolto agli eletti dal Consiglio regionale per la prossima legislatura e alla squadra di governo. Il documento sarà presentato dal card. Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino e vescovo di Montepulciano – Chiusi – Pienza e Presidente della Conferenza Episcopale Toscana, dal vescovo di Prato mons. Giovanni Nerbini, delegato della CET per i problemi sociali e il lavoro, e da Guido Pratesi dell’Ufficio CET per la pastorale sociale e il lavoro. La presentazione si svolge domani, giovedì 13 novembre alle ore 15, presso la redazione di “Toscana Oggi” a Firenze. Sarà presente la Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefania Saccardi, alla quale il documento sarà ufficialmente consegnato come rappresentante istituzionale.

