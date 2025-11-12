Sanità: Campus Bio-medico, a Roma dal 2027 due nuovi Medical center. Tosti (presidente), “rendiamo più semplice l’accesso alle cure e ai percorsi di prevenzione”

“Con queste due nuove aperture la nostra Fondazione compie un passo importante nel percorso di crescita e di servizio alla collettività”. Così il presidente della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, Carlo Tosti, presenta la realizzazione di due nuovi Medical center che apriranno nel 2027 a Roma nei quartieri Eur Torrino e San Paolo. “È un progetto che nasce da una visione chiara”, precisa: “Portare la professionalità e i valori che ci contraddistinguono sempre più vicino ai cittadini, nel solco di quella Scienza per l’Uomo che guida da sempre la nostra istituzione. Con questi nuovi centri vogliamo rendere più semplice l’accesso alle cure e ai percorsi di prevenzione, garantendo servizi affidabili e in sintonia con la vita quotidiana delle persone, là dove vivono, lavorano e studiano”.

“I due nuovi Medical Center del Campus Bio-Medico nei quartieri Eur Torrino e San Paolo rappresentano una tappa strategica del piano di sviluppo del nostro Policlinico”, ha sottolineato l’amministratore delegato e direttore generale Paolo Sormani. “Sono spazi pensati per rafforzare sempre più l’integrazione ospedale-territorio”, ha continuato, “ampliando la nostra rete di prossimità con strutture moderne, tecnologicamente avanzate e focalizzate sulla persona, in linea con la nostra missione che ha sempre al centro l’umanizzazione delle cure. In questo quadro, la Tariffa Amica gioca un ruolo fondamentale: ci permetterà di offrire prestazioni di alto livello a prezzi sostenibili, così da rendere concreto il nostro impegno per una sanità accessibile e solidale. In una sola frase: un’unica missione, più luoghi di cura”.

Le due nuove strutture si aggiungono ai poliambulatori già operativi in via Longoni nel quartiere Prenestino, a Porta Pinciana nel cuore di Roma e al Centro per la salute dell’anziano (Cesa) di Trigoria.

