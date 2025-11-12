Avvenire: Milano, oggi il convegno “L’economia che fa il Bene. Imprese, persone e comunità che generano valore sociale”

Oggi, alle ore 17,30, presso il Museo nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, si svolgerà la terza edizione del convegno organizzato da Avvenire, con il suo inserto “L’economia civile”, dal titolo “L’economia che fa il Bene. Imprese, persone e comunità che generano valore sociale”. Il convegno, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione di esperti e addetti ai lavori che si confronteranno su welfare e nuove strategie pro-natalità, soluzioni innovative per la gestione e la raccolta di fondi per il non profit, housing sostenibile. Al termine l’assegnazione del Premio Innovazione a tre start up che, con il loro operato, sono state capaci di generare un cambiamento virtuoso.

Il convegno, introdotto dal direttore di Avvenire Marco Girardo e moderato dai giornalisti della redazione economia, è organizzato con l’obiettivo di aprire discussioni e tavoli di confronto sui temi tipici dell’inserto L’economia civile e, in questa terza edizione, sarà articolato in tre panel relativi rispettivamente ai temi sopraindicati, durante i quali interverranno Valeria Bonilauri (responsabile Innovazione e Sviluppo per Elis) e Gian Luca Galletti (presidente dell’Ucid) per il panel dal titolo “Imprese che fanno famiglia”, coordinato dalla giornalista Elisa Campisi; un momento per confrontarsi su quali ostacoli persistono e conoscere alcune buone pratiche che aiutano i genitori a conciliare la vita familiare con il lavoro e le aziende a non sprecare il potenziale dei propri dipendenti.

Con Rossella Cardone (direttore di Esg Nexi), Eugenio Comincini (membro della Commissione centrale di beneficenza della Fondazione Cariplo; segretario generale della Fondazione Bcc) e Gianluca Viaggi (responsabile dell’Ufficio Terzo Settore di Bper) si discuterà di credito, soluzioni di pagamento e nuove modalità di raccolta fondi per il Terzo settore. Obiettivo: capire come ottimizzare, innovare e creare alleanze capaci di generare più impatto sociale con strumenti più efficaci. Il panel, dal titolo “Ottimizzare e innovare: le risorse del Terzo Settore,” sarà coordinato dal giornalista Paolo M. Alfieri.

Fabio Carlozzo, (amministratore delegato di Redo Sgr), Giorgio Gobbi (direttore regionale della Banca d’Italia per la Lombardia) e Marcella Messina (assessora alle politiche sociali di Bergamo) si confronteranno su “Fare città per chi le abita”, una discussione sulle tensioni di mercato immobiliare, l’impatto sulle disuguaglianze e i modelli possibili per superarle. Modererà il vicedirettore di Avvenire, Marco Ferrando. A introdurre l’evento, Elena Granata (Dabc Politecnico di Milano), con un intervento dal titolo “La sostenibilità possibile”: al centro del suo keynote speech una lettura del mutato contesto, con tutte le sue sfide sociali ed economiche, alla luce dell’economia civile.

Alla fine del convegno, invece, verrà assegnato, da parte di Pietro Saccò (giornalista di Avvenire, responsabile economia e dell’inserto “L’economia civile”) e Ludovica Busnach (Esg and Sustainability Director di Inaz), il Premio Innovazione a tre start up che negli ultimi anni si sono distinte per aver realizzato progetti innovativi sul fronte della sostenibilità, rimanendo sempre al fianco dei territori e delle comunità. La valutazione delle start up per il conferimento del Premio Innovazione è stata effettuata da una giuria composta dagli stessi Ludovica Busnach e Pietro Saccò, insieme a Francesco Cerruti (direttore generale di Italian Tech Alliance), Anna Maria Fellegara (pro-rettore vicario, ordinario di Economia aziendale dell’Università Cattolica) e don Stefano Guidi (presidente della Fom).

