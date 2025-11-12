Povertà: Maselli (Regione Lazio), “stanziati 43 milioni l’anno per le persone fragili, ma dobbiamo aumentare gli sforzi”

Nell’ambito della presentazione del rapporto Caritas “Città di cristallo” sulla povertà a Roma, tenutasi presso il Vicariato, è intervenuto anche l’assessore alle politiche sociali della Regione Lazio, Massimiliano Maselli. Partecipando a un confronto con gli altri relatori, ha fatto il quadro delle iniziative messe in campo in ambito regionale sul tema. “Chi rappresenta le istituzioni oggi non può non avere un grado di consapevolezza e conoscenza adeguata rispetto alla situazione della povertà – l’esordio di Maselli –. Serve un dialogo costruttivo e un rapporto costante tra le istituzioni. Ricordo brevemente che il consiglio regionale ha approvato all’unanimità un piano sociale 2025/2027, che mette al centro la persona fragile e che si integra al piano di contrasto alla povertà sul triennio 2024/2026. In quest’ultimo provvedimento sono previsti 128 milioni di euro, 43 milioni di euro l’anno. Il quadro ascoltato oggi rende evidente la necessità di aumentare gli sforzi, in coordinamento con il Comune e con tutto il mondo del terzo settore e dell’associazionismo”. Parlando del sostegno alle persone non autosufficienti in Rsa ha annunciato: “Al sostegno della spesa c’è una compartecipazione comunale e regionale con esenzione per le famiglie con un reddito inferiore a 5.000 euro di Isee. Con la legge di stabilità, che approveremo tra un mese, allargheremo la fascia di esenzione fino a 20.000 euro. La nuova legge, inoltre, prevede un milione di euro per le periferie”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /