Libri: “Febronia è passata di qui” è il nuovo romanzo autobiografico di Francesco Saporito, autore con Sla

È disponibile in libreria il nuovo romanzo di Francesco Saporito, “Febronia è passata di qui”, pubblicato dalla casa editrice siciliana Apalós. L’opera, di tono autobiografico, è stata scritta da un autore affetto da Sla che comunica attraverso i movimenti oculari. Ambientata in una Sicilia quotidiana e familiare, la narrazione ruota attorno alla figura di Febronia, una vicina di casa scomparsa in giovane età, che dà il titolo al libro e ne costituisce il nucleo affettivo e simbolico. Il romanzo è introdotto da una prefazione di Simonetta Agnello Hornby. Tra ricordi d’infanzia, scene di vita di paese e riferimenti a Dante, Leopardi e Gramsci, il testo affronta temi come l’attesa, la malattia, la fede e la morte, con uno stile essenziale e ironico. I dettagli della cultura siciliana – dalla cucina ai riti domestici – fanno da sfondo a una riflessione più ampia sul tempo e sulla memoria. Gli editori, Silvio Aparo e Rossella Rapisarda, definiscono l’opera “un atto di resilienza e amore per la vita”. Apalós, fondata a Siracusa nel 2023, propone con questo titolo una narrazione intima e radicata, segnata da sobrietà e coerenza narrativa.