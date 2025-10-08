Spiritualità: Missionari Vincenziani Livorno, a Lucca la “Tre Giorni della carità” in occasione della Festa della Madonna del Rosario

I Padri Missionari della Congregazione della Missione e le Figlie della Carità guideranno la riflessione secondo il carisma di san Vincenzo de’ Paoli durante la festa della Madonna del Rosario, in programma dal 9 all’11 ottobre nella parrocchia di Sant’Anna a Lucca. “Dopo aver invitato i Missionari Vincenziani a predicare gli esercizi spirituali nel 2024 e 2025, esperienza forte che la parrocchia di sant’Anna a Lucca vive ogni anno, dal Mercoledì delle Ceneri alla prima domenica di Quaresima, il parroco don Paolo ha nuovamente voluto i missionari per una breve missione popolare sul tema ‘La carità’ secondo il carisma di san Vincenzo, in occasione della Festa della Madonna del Rosario”, spiegano i padri Francesco Gusmeroli, Francesco Gonella e André Ngombo della Casa della Missione di Livorno. “La nostra comunità di Livorno ha accolto volentieri la richiesta, occasione straordinaria per far conoscere il nostro carisma ed annunciare ‘la buona notizia’ dell’Amore di Dio! La Vergine Maria è sicuramente la prima ‘serva’ che ha accolto il ‘Verbo di Dio’, fatto carne, donna di carità, di speranza e di fede”. La missione raggiungerà tutta la comunità parrocchiale. I bambini del catechismo (4ª e 5ª primaria, 1ª e 2ª media); i giovanissimi/giovani; gli adulti e gli anziani. Per tutti una proposta di incontro nella celebrazione eucaristica, nella catechesi, nella celebrazione del sacramento della riconciliazione.

“Le catechesi, quella d’apertura il giovedì sera 9 ottobre e alle Lodi venerdì e sabato mattina 10-11 ottobre, ci daranno l’opportunità di presentare le tre fondazioni di san Vincenzo: la Congregazione della Missione, il Volontariato Vincenziano e la Compagnia delle Figlie della Carità”, anticipano i Padri Vincenziani della Casa della Missione di Livorno, aggiungendo che “all’incontro dei giovanissimi/giovani, venerdì sera 10 ottobre, sarà presente l’équipe vocazionale della Toscana e Liguria, con l’apporto delle Figlie della Carità, mentre per l’incontro del sabato pomeriggio, rivolto ai ragazzi/e del catechismo, sono stati coinvolti alcuni giovani già impegnati nella pastorale giovanile della nostra parrocchia di Livorno. Sabato sera 11 ottobre, la solenne celebrazione eucaristica e la processione con la statua della Madonna, coroneranno la chiusura della breve missione popolare”.

