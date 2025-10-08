Protezione civile: Ingv, domani un appuntamento per conoscere il funzionamento delle Sale operative

È in corso la VII edizione della Settimana nazionale della Protezione civile, la manifestazione istituita nel 2019 dal Dipartimento della protezione civile (Dpc) in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per scoprire come approcciarsi consapevolmente al territorio e conoscere le buone pratiche da adottare per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.

Il ricco calendario di appuntamenti, in programma fino al 13 ottobre, prevede open day, esercitazioni, convegni, panel e incontri promossi dal Dpc e organizzati a livello locale e nazionale in collaborazione con Regioni, Enti locali e strutture del Servizio nazionale di Protezione civile.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Centro di Competenza del Dpc, aderisce alla manifestazione nell’ambito della giornata dedicata alla Scienza per la prevenzione in protezione civile, durante la quale verranno presentate le attività che la comunità scientifica svolge con finalità di protezione civile.

In particolare, dalle ore 15 di giovedì 9 ottobre un ricco programma di interventi consentirà al grande pubblico di conoscere le attività di ricerca e monitoraggio che vengono svolte ogni giorno da ricercatori e tecnici dell’Ingv per la sorveglianza sismica, vulcanica e ambientale in continuo del territorio nazionale.

L’apertura dei lavori, curata dal presidente dell’Ingv Fabio Florindo, sarà preceduta dai saluti istituzionali di Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, e Fabio Ciciliano, capo Dipartimento del Dpc.

Seguiranno i collegamenti con le Sale Operative Ingv dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli, dell’Osservatorio Etneo di Catania e dell’Osservatorio Nazionale Terremoti di Roma, e quello con la Sala di Monitoraggio per lo Space Weather.

I lavori saranno chiusi da un momento di discussione moderato dai direttori dei Dipartimenti Ingv Ambiente e Terremoti, Fabrizia Buongiorno e Salvatore Stramondo.

