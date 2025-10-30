Sindone: Roma, all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum un incontro iperrealistico con la statua di Gesù Risorto

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum presenterà l’opera dell’artista peruviano Walt Wizard (Walter Huamán): una statua iperrealistica di Gesù Risorto. La presentazione si terrà il prossimo 7 novembre alle 11 presso la sede dell’Ateneo a Roma, all’interno della Mostra Permanente “Chi è l’uomo della Sindone?” e sarà “un’opportunità unica per esplorare questa eccezionale opera d’arte che unisce fede,

scienza e arte”, spiega una nota dell’Ateneo. La statua, realizzata con silicone medical-grade per replicare la pelle umana, è ispirata agli

studi scientifici della Sindone di Torino e intende offrire ai partecipanti un’esperienza di incontro diretto con l’umanità di Cristo. Ogni dettaglio, dalla texture della pelle agli abiti e calzature dell’epoca di Gesù, è stato realizzato per trasmettere “l’amore, il sacrificio e la

speranza che caratterizzano la figura del Risorto”. La presentazione avverrà in un contesto artistico e teologico di “grande importanza, che

include anche il Crocifisso di mons. Giulio Ricci e l’Uomo sulla Sindone del maestro Luigi Mattei”. Queste tre opere, per la prima volta unite in un unico spazio, rappresentano la Passione, la Morte e la Resurrezione di Gesù secondo la Sindone di Torino, creando “un connubio perfetto tra arte, scienza e fede”. “Il dono che Dio mi ha dato l’ho messo al servizio della fede”, afferma Walt Wizard, che considera questa creazione “non solo un’opera d’arte, ma una forma di evangelizzazione attraverso il realismo e l’emozione”. L’evento fa parte dell’iniziativa internazionale “The Body of Christ”, un progetto iperrealistico e immersivo che toccherà le principali città del mondo con lo scopo di rinnovare e ispirare la fede attraverso l’arte.