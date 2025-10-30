Sindone: Issr Caserta-Capua e Ciss Torino, da novembre un corso multidisciplinare

Sarà dedicato a “Conoscere la Sindone – Storia, scienza, arte e fede” il corso monografico in sei lezioni proposto dall’Istituto superiore di Scienze religiose interdiocesano “SS. Apostoli Pietro e Paolo” Area Casertana-Capua, in collaborazione con il Centro internazionale di studi sulla Sindone (Ciss) di Torino e l’Associazione Cultores Sindonis. Previsti sei appuntamenti, con cadenza mensile (un venerdì al mese dalle 17 alle 19), che si terranno in presenza e online da novembre 2025 ad aprile 2026. Durante il corso si alterneranno come relatori alcuni docenti dell’Issr “SS. Apostoli Pietro e Paolo” insieme a membri del Comitato scientifico del Ciss. “L’approccio – si legge in un comunicato – è multidisciplinare grazie al coinvolgimento di esperti nelle scienze teologiche, storiche, fisiche, chimiche e mediche”. Il corso prenderà il via il 21 novembre nella cattedrale di Capua (ore 16.30) con l’intervento di mons. Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta. Nelle varie lezioni interverranno come relatori Guido Cumerlato, Gian Maria Zaccone, Edoardo Scognamiglio, Emilio Salvatore, Francesco D’Alonzo, Antonio S. Romano, Nello Balossino, Paolo Di Lazzaro, Walter Memmolo, Federico Valle, Enrico Simonato, Paola Iacomussi, Francesco Duonnolo.

“Si intende offrire ai partecipanti le conoscenze necessarie per selezionare, affrontare ed organizzare in maniera obiettiva e critica, in base ai metodi teologici, scientifici e storici le tematiche più rilevanti ed attuali riguardanti la Sindone”, precisano i promotori, evidenziando che “questa serie di incontri è pensata, non solo per gli studenti di teologia, ma anche per un pubblico più vasto: volontari culturali, docenti di religione o di altre discipline, operatori pastorali e più in generale tutti coloro che vogliono approfondire con un approccio interdisciplinare il vasto e ricco ambito degli studi sindonici”. Per partecipare è indispensabile iscriversi entro il 14 novembre inviando una mail all’indirizzo areastudenti@issrssapostoli.it.

