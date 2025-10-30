Rinnovamento nello Spirito: da domani, a Roma, il Ritiro nazionale per Direttori regionali

Si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 sul tema “Non potete servire Dio e la ricchezza (Lc 16,13b)” il Ritiro nazionale per Direttori regionali, organizzato dal Rinnovamento nello Spirito Santo presso la Sede di Roma. Nella prima giornata, dopo il colloquio con Gianpaolo Micolucci, Direttore nazionale del RnS, rivolto a coloro che hanno necessità di chiarimenti sul tema della contabilità e dei bilanci dei Comitati Eventi Regionali, nel pomeriggio il Ritiro si aprirà con la prima meditazione sul tema “Dio ama chi dona con gioia” (Cf. 2 Cor 9,6), a cura di Giuseppe Contaldo, Presidente nazionale del RnS. Quindi, il primo Simposio su “Il Patto d’amore nella vita del RnS”. La messa sarà presieduta da padre Giovanni Alberti, già membro del Comitato Nazionale di Servizio. Il sabato, dopo la Preghiera comunitaria carismatica, sarà il direttore Gianpaolo Micolucci a tenere la relazione sul tema “Non potete servire Dio e la ricchezza” (Lc 16,13b): seguiranno la condivisione e la risonanza comunitaria sul tema. Poi, il secondo Simposio “Non distogliere lo sguardo dal povero. Le povertà del nostro tempo, luoghi di missione per il RnS”. Prevista anche la presentazione di testimonianze del progetto “Stai con me”, promosso dalla Fondazione Alleanza, a cura di Arturo De Palma, partnership leader del progetto. Nel pomeriggio, saluto in videoconferenza di Luca Marconi, già Direttore nazionale del RnS, e di Luciana Leone, Caporedattore delle Riviste Rinnovamento nello Spirito Santo e Alleluia. Per il terzo Simposio interverrà Rosario Sollazzo, Coordinatore nazionale del RnS, su “Organi pastorali regionali e comunione”, mentre il quarto “Strutture a servizio dell’evangelizzazione nel RnS (I Progetti sociali della Fondazione Alleanza, l’editoria, la musica, i servizi organizzativi nazionali, le riviste, i Social) vedrà gli interventi di: Gianpaolo Micolucci, Paolo Zunino, Presidente del Consorzio Itinera, Andrea Campagna, Membro del CdA del Consorzio Itinera, e Alessandro Tacchini, Membro del CdA del Consorzio Itinera e Direttore regionale del RnS nel Lazio. La messa sarà presieduta da don Michele Leone, Consigliere spirituale nazionale del RnS. Nella giornata conclusiva di domenica, dopo la Preghiera comunitaria carismatica, sarà lo stesso don Leone a dettare la relazione sul tema “Beati i poveri in spirito (cf Mt 5,3): la beatitudine della povertà in coloro che camminano secondo lo Spirito”: seguiranno la condivisione e e la risonanza comunitaria. La messa di chiusura verrà presieduta da don Patrizio di Pinto, Delegato nazionale per la Liturgia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /