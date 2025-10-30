Diocesi: Savona, in Curia la settimana “La pace inizia dove sei tu”

Presso gli spazi espositivi della Curia vescovile di Savona la Libreria Paoline propone la settimana culturale “La pace inizia dove sei tu” per riflettere insieme sul tema della pace. Il programma comprende presentazioni di libri, poesie, laboratori, mostre, conferenze. Si comincerà lunedì 3 novembre alle ore 17 con l’intervento di Riccardo Mangolini sul tema “Nel grembo della parola”, cui seguirà alle 20,30 la conferenza “Armonie e conflitti nell’universo” con Ugo Ghione. Martedì 4 novembre alle 15.30 è in programma la tavola rotonda “Fratellanza è il nome della pace” e alle 18 “I frati del popolo” di Graziano Mamone. Mercoledì 5 novembre tre conferenze: alle 10 “Lo shiatsu” con Livio Barbero, alle 15.30 “Sull’amicizia” con Maria Caruso e alle 17.30 “Soffio di tramontana” di Vittorio Bolla. Giovedì 6 novembre alle 15.30 si parlerà di “Vera Grita, donna di pace” con Maria Rita Scrimieri, alle 17 “Canterò in eterno la misericordia del Signore” di don Claudio Doglio e alle 20.30 “Scienza e fede: una strada per la pace”. Venerdì 7 novembre alle 15.30 il Festival della Poesia “Anno zero”. Sabato 8 novembre si concluderà alle 10 con la conferenza su “La lavanda” con Joelle Lessi e nel pomeriggio ancora con la poesia. Durante tutta la settimana sarà allestita una mostra di pannelli illustrativi che ripercorre la storia religiosa di Savona dall’Unità d’Italia ad oggi. “Abbiamo fatto nostro lo slogan del piano pastorale della diocesi di Savona-Noli per il 2026, interpretandolo attraverso una proposta di attività che speriamo apportino contenuti utili alla riflessione”, afferma Fiaschi: “nella fede siamo certi dell’aiuto di Dio e della Sua presenza pacificatrice. Crediamo che le parole del Vangelo, che invitano all’amore e alla misericordia, mostrino la via più diretta e concreta per una pace vera e duratura”. “In linea con il nostro progetto di partecipazione culturale attiva, tenteremo di coinvolgere da protagonisti la gente comune, offrendo la possibilità di esprimere la propria opinione attraverso varie tipologie di linguaggio”, aggiunge: “la coerenza degli eventi rispetto al tema, oltreché negli argomenti trattati, sta proprio nella modalità con cui sono proposti”. “Le attività intendono stimolare la partecipazione e favorire, con rispetto, lo scambio delle idee e la relazione tra le persone, via maestra per la pace”, conclude. “La pace inizia dove sei tu” – spiega – suona per noi come un invito a cercare la nostra unicità, amandoci da fratelli, con gioia e speranza, prendendoci cura di noi stessi, della nostra città e del creato, nostra casa comune”.

