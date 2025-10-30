Diocesi: Lucca, inaugurata la mostra “Punti Luce. Icone sacre” all’interno di Lucca Comics & Games 2025

(Foto Diocesi Lucca)

Inaugurata il 29 ottobre 2025 presso la Chiesa di San Cristoforo in Lucca la mostra “Punti luce. Icone sacre” di Simone Legno alla presenza di mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, di Eugenio Giani, presidente della regione Toscana, di Moreno Bruni, assessore al bilancio del Comune di Lucca, di Marilina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale e di Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea. La mostra è supervisionata da mons. Rino Fisichella, pro-prefetto Dicastero dell’Evangelizzazione. La mostra, spiega la diocesi, intende ricordare i numerosi missionari che hanno operato in Estremo Oriente e rientra nel novero di importanti progetti che dal 2022 sono finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale e religioso che da secoli unisce la Lucchesia al Giappone. Così nell’ambito di Lucca Comics & Games 2025 l’arcidiocesi con il Dicastero dell’Evangelizzazione Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo e la collaborazione di Lucca Crea, insieme all’artista Simone Legno, co-fondatore e direttore creativo di Tokidoki, ideatore di Luce&Friends, mascotte del Giubileo 2025, hanno promosso l’iniziativa “Punti luce”, che ha due sedi espositive: il piazzale antistante il Palazzo Arcivescovile, dove è collocato il gonfiabile di Luce, e la chiesa di San Cristoforo in via Fillungo, che ospita una esposizione di tavole inedite di Simone Legno e un laboratorio artistico per bambini e ragazzi e dove viene realizzato un live painting sul tema di Luce. Tema della mostra è la rivisitazione in chiave contemporanea di celebri immagini mariane di diverse parti del mondo. Inoltre, l’Arcidiocesi, in collaborazione con la Fondazione Carnevale ha promosso la realizzazione di una mascherata di Luce &Friends realizzata da Alessandro Vanni e che stata condotta in città per incontrare il popolo del Comics e promuovere gli eventi di Punti Luce, dedicati alla cultura cristiana in Giappone (artisti, scrittori, editori), con la partecipazione straordinaria della scrittrice mangaka Kan Takahama, giapponese di Amakusa, ospite dell’Arcidiocesi.