Giubileo 2025: diocesi Concordia-Pordenone, domani celebrazione per il mondo della scuola con mons. Pellegrini

“Scuola, coltivare la speranza – La comunità educante a servizio del futuro”. Questo il tema del Giubileo della scuola che verrà celebrato domani a Pordenone. Il ritrovo è fissato per le 18 davanti all’Istituto Leopardi Majorana per vivere insieme – si legge in una nota – “un momento di incontro, condivisione e preghiera”. I partecipanti raggiungeranno in pellegrinaggio la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù dove il vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, presiederà la celebrazione eucaristica per l’apertura dell’anno scolastico. Sono invitati a partecipare studenti, docenti, dirigenti scolastici, il personale tecnico e gli ausiliari, le associazioni dei genitori.

