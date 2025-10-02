Germania: Forum sul clima. Welskop-Deffaa (Caritas), “riconvertire edifici enorme potenziale per la protezione dell’ambiente”

Asili nido e ospedali, chiese e centri comunitari sono luoghi di cura e di incontro: hanno un enorme potenziale in riferimento alle procedure energetiche e di protezione del clima. Il ruolo dell’edilizia sociale nella protezione del clima è stato al centro del 3° Forum sul clima per il welfare e la Chiesa, svoltosi ieri a Colonia. Solo nel Nord Reno-Vestfalia, Land di Colonia, ci sono circa 1.350 case di cura e 7.500 asili nido gestiti dal settore sociale indipendente; a livello nazionale, oltre 100.000 immobili di edilizia sociale appartengono al settore sociale indipendente. Insieme, emettono circa 14 milioni di tonnellate di Co2 all’anno. Al Forum 250 esperti del mondo politico, scientifico e del welfare hanno discusso il quadro normativo necessario affinché l’edilizia sociale diventi una leva decisiva per la protezione del clima. Ristrutturazioni ad alta efficienza energetica e l’autoproduzione di energia potrebbero ridurre il consumo energetico fino al 70% – un’opportunità finora in gran parte inutilizzata. Eva Maria Welskop-Deffaa, presidente della Caritas tedesca, ha sottolineato che la ristrutturazione energetica e il rinnovamento degli impianti di riscaldamento e dell’isolamento negli oltre 100.000 edifici gestiti da organizzazioni assistenziali indipendenti “rappresentano un enorme potenziale per la protezione del clima”. Allo stesso tempo “la riprogettazione climaticamente neutra e adattata al clima degli edifici promuove la qualità della vita e la salute dei gruppi vulnerabili a noi affidati, soprattutto nelle estati sempre più calde. Per realizzare finalmente questo potenziale, abbiamo bisogno di un adeguato rifinanziamento per le misure necessarie e della volontà politica di rafforzare il benessere socio-climatico”. La direttiva europea sull’edilizia richiede la modernizzazione energetica degli edifici non residenziali più inquinanti entro il 2033, con energia solare, isolamento degli edifici, soluzioni di riscaldamento rispettose del clima o altre misure di risparmio. La Caritas del Nord Reno-Vestafalia, nel distretto Rhein-Kreis Neuss, ha dotato una casa di riposo con cucina e lavanderia, un asilo nido, un ambulatorio e l’ufficio Caritas con un nuovo impianto fotovoltaico che produce circa 230.000 kWh, utilizzati per l’85% dell’elettricità prodotta per uso interno, per un risparmio di 120 tonnellate di Co2 all’anno.

