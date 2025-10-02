Economia civile: Agostini (Corte Costituzionale), “democrazie si spengono perché domina il modello fondato su narcisismo solitario e singolarismo”

“L’autocrazia è fondata sul potere e la forza. La democrazia è fondata sulla solidarietà, ma le nostre democrazie si stanno spegnendo perché oggi domina il modello fondato sul narcisismo solitario e sul singolarismo”. Lo ha affermato Luca Antonini, giudice della Corte Costituzionale, intervenendo a Firenze nell’ambito della 7ª edizione del Festival nazionale dell’Economia civile al panel dedicato all’Anno internazionale delle cooperative 2025. Il tema di questa edizione pone al centro la Democrazia partecipata e la sfida delle Intelligenze Relazionali, quel genere di intelligenza di natura collaborativa e cooperativa, in cui coltivare legami risponde alle potenziali derive dell’intelligenza artificiale e dell’iper-tecnologizzazione. È la cornice valoriale dell’economia civile: un’economia generativa, inclusiva e orientata al bene comune, che mette al centro persone e territori.

“Il mondo cui assistiamo – ha osservato Antonini – è un mondo in cui il totalitarismo si sta rafforzando e la democrazia sta morendo, non perché venga uccisa ma perché si sta suicidando. Basta vedere i recenti dati sull’affluenza al voto nelle Marche dove si è recato al seggio appena la metà degli aventi diritto al voto”. “Qual è la vera differenza fra le autocrazie e la democrazia?”, ha domandato il giudice della Corte Costituzionale. “Non è tanto la libertà. La differenza vera – ha spiegato – è la solidarietà. Basta guardare con quali modalità la Cina ha sconfitto la pandemia e con quali modalità lo ha fatto l’Italia”. “Antonio Genovesi diceva ‘attenti, lo spirito del commercio è lo spirito della guerra’. Questa dichiarazione è vera ancora di più oggi, basta vedere cosa sta accadendo con i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump – ha detto Luigino Bruni, presidente della Scuola di economia civile –. Il commercio si sta alleando con la guerra perché la guerra è più efficiente: questo è un tema enorme per la società attuale”.

