Politica e società: lavialibera, “Nessuno mi può giudicare” è il titolo della copertina del nuovo numero

“Nessuno mi può giudicare” è il titolo della copertina del nuovo numero de lavialibera, periodico di Libera e Gruppo Abele, che dedica il dossier centrale allo scontro in atto tra chi detiene il potere politico e gli attori che, a titolo diverso, ne contestano le scelte. Approfondimento con uno sguardo nel mondo, dove aumentano le minacce verso l’indipendenza della giustizia, a opera di politici e potenti dell’economia, e con un focus sulla situazione italiana dove il governo condanna chi la pensa diversamente, siano essi magistrati o attivisti per il clima.

“Oggi, quando una norma viene messa in discussione nella sua legittimità, si cerca di farlo passare come un abuso da parte di giudici politicizzati, interessati a far valere la propria opinione ‘contro’ la volontà popolare, di cui il governo si ritiene unico detentore”. Così il presidente di Libera e Gruppo Abele, don Luigi Ciotti, scrive nel suo editoriale. “Nessuno che eserciti il potere legislativo, esecutivo o giudiziario può permettersi di dire agli altri che non vuole essere giudicato – conclude don Ciotti – né in particolare può chiedere alla magistratura, il cui compito è anche quello di verificare la conformità delle leggi con il dettato costituzionale e col diritto internazionale”.

Intervistata da lavialibera, Margaret Satterthwaite, relatrice speciale delle Nazioni Unite per l’indipendenza dei giudici e degli avvocati, ha spiegato che “quando i magistrati finiscono sotto attacco, a rischio sono i diritti di tutti, a partire dai più vulnerabili. Qualsiasi Stato può diventare autocratico. Molte segnalazioni che ricevo e diversi studi mostrano che queste minacce stanno aumentando. Quello che posso dire è che dobbiamo stare attenti a non alimentare i sospetti di una giustizia politicizzata. Se ci sono derive, esistono meccanismi per garantire l’indipendenza e l’imparzialità. Questo lo esigiamo da tutti, qualsiasi sia il partito”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /