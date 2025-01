Persone con disabilità: Pescara, il 5 e il 6 gennaio il presepe vivente in Lingua dei segni italiana

(Foto Cooperativa sociale Segni di integrazione Abruzzo)

È in programma per il 5 e il 6 gennaio nel centro storico di Pescara, dalle ore 16,30 alle ore 22, tra via delle Caserme e corso Manthoné, il presepe vivente in Lis-Lingua dei segni italiana, dal titolo “La Natività in segni”. Saranno circa 30 i figuranti sordi segnanti, che caratterizzeranno un’iniziativa originale ed un’esperienza nuova che nasce dall’idea della Cooperativa sociale Segni di integrazione Abruzzo con il patrocinio ed il contributo del comune di Pescara e la collaborazione della Pastorale sordi della diocesi di Pescara-Penne. Il 6 gennaio alle ore 17,30, tutti i partecipanti al presepe sfileranno fino alla cattedrale di San Cetteo a Pescara assieme all’arcivescovo di Pescara-Penne, mons. Tommaso Valentinetti, per la celebrazione della messa dell’Epifania. “L’evento è stato realizzato con l’obiettivo di promuovere l’inclusione, sensibilizzare la comunità e offrire momenti di aggregazione e condivisione”, sono le parole di Nunzia Orefice, presidente della Cooperativa sociale Segni di integrazione Abruzzo.