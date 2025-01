Diocesi: Prato, “parliamo di lavoro”. Cinque incontri nei circoli Acli e Mcl promossi dalla Pastorale sociale

“Cinque incontri per parlare di lavoro a Prato e trovare proposte concrete per favorire il rispetto dei diritti e garantire la dignità di ogni persona”. Immigrazione, cura, pace, ambiente e giovani: sono i cinque temi sui quali la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Prato chiama la città “a confrontarsi per trovare strade comuni di impegno all’interno del mondo del lavoro”. Il primo appuntamento in programma, sul tema “Lavoro e immigrazione”, si tiene martedì 7 gennaio alle 21.15 nei locali del circolo Acli Giorgio La Pira in via Donizetti. “Il nostro obiettivo – spiega Fulvio Barni, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro – è quello di alzare il livello della discussione in città su queste tematiche e di farlo ponendoci come parte attiva di un percorso partecipativo, che inizia con cinque serate su argomenti specifici e proseguirà a inizio estate con le cosiddette ‘piazze della democrazia’ sperimentate” alla Settimana sociale di Trieste”.

Dopo il primo incontro, di lavoro e cura si parlerà il 14 gennaio al circolo Acli Achille Grandi a Chiesanuova; la settimana successiva, il 21 gennaio in San Domenico l’argomento è lavoro e pace. Chiude il mese di gennaio, martedì 28, la discussione su lavoro e ambiente, convocata al circolo Mcl di Vergaio. L’ultima serata, martedì 4 febbraio, è dedicata a lavoro e giovani e si svolgerà al circolo Mcl di Cafaggio. La struttura degli incontri prevede l’introduzione del tema da parte dell’équipe di Pastorale sociale, poi spazio all’ascolto e alla discussione.

