Diocesi: Caritas Udine, stasera l’incontro “Prezzo o valore? I diversi volti dell’economia”

“S.p.eranzA” è il titolo dell’edizione 2025 di “Solidarietà per Azioni” che – giocando con le parole – abbraccia il tema dell’Anno giubilare appena aperto da Papa Francesco: la speranza, appunto. Dopo la presentazione del percorso ecco un nuovo appuntamento pubblico, dunque aperto alla partecipazione della cittadinanza.

Oggi, venerdì 31 gennaio, alle 18.30, a Udine, al Centro culturale diocesano Paolino d’Aquilea si terrà l’incontro “Prezzo o valore? I diversi volti dell’economia”. Interverranno Anna Fasano, economista e presidente di Banca Etica, e Nadia Carestiato, geografa, ricercatrice e docente all’Università di Udine, presidente di proDes Fvg, realtà che si occupa di promuovere e comunicare l’economia solidale in Friuli-Venezia Giulia. Dialogherà con loro la giornalista Anna Piuzzi.

Dopo questi primi due incontri si aprirà poi lo spazio dedicato esclusivamente a quanti desiderano frequentare l’intero percorso: l’8 e il 9 febbraio è in programma il fine settimana residenziale, gli altri appuntamenti si terranno nel pomeriggio di sabato 22 febbraio e nelle giornate del 9 e del 23 marzo. Per chi desiderasse ricevere ulteriori informazioni si consiglia di scrivere a volontariato@cevi.ngo o chiamare il 338/5072370 (Sara) oppure il 349/9748611 (Silvia).

I promotori sono realtà locali accomunate da un impegno concreto per un mondo più etico e solidale: Caritas diocesana di Udine, Centro missionario diocesano di Udine, Cevi, Centro di accoglienza Ernesto Balducci, Solidarmondo, Missionari Saveriani, Suore Rosarie, Bottega del Mondo, Il Piccolo Principe, Movi e Suore della Provvidenza.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /