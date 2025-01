Comunicazioni sociali: Centro culturale salesiano, il cinema contro il bullismo con il progetto “Alice attraverso lo schermo”

In vista della giornata nazionale contro il bullismo del 7 febbraio, il Centro Culturale Salesiano accoglie i bambini e i ragazzi delle scuole primaria e secondaria per un evento speciale il 5 febbraio dalle ore 8:30 presso il Cinema Teatro Don Bosco (via Publio Valerio 63) a Roma. In programma due proiezioni: per i bambini della primaria “Peter va sulla luna” e “Il ragazzo dai pantaloni rosa” per gli studenti della secondaria che affronta il delicato tema dell’omofobia e del cyberbullismo. Al termine delle proiezioni due psicologhe specializzate nell’età evolutiva sono a disposizione per aiutare ad analizzare il fenomeno del bullismo e mettere in campo le giuste strategie per combatterlo. L’iniziativa del 5 febbraio si inserisce nel più ampio progetto “Alice attraverso lo schermo” a cura del Centro culturale Salesiano in programma tra Lazio, Toscana e Liguria fino a maggio. Obiettivo principale, spiegano dal centro, “è aiutare i bambini della scuola primaria a comprendere quali emozioni e sensazioni trovano più difficili da gestire e riconoscere, e partendo da queste, affrontare temi fondamentali come l’inclusione in tutte le sue declinazioni: il contrasto al bullismo, l’integrazione e la valorizzazione delle differenze, la promozione della parità di genere, il dialogo interculturale e la tutela dell’ambiente”. “Alice attraverso lo schermo – sottolinea Fabio Zenadocchio, direttore del Centro Culturale Salesiano – si inserisce nel solco delle attività dedicate dall’educazione all’immagine ed è un’occasione per consolidare il rapporto con le scuole, che hanno accolto la nostra proposta con entusiasmo. L’iniziativa è dedicata agli spettatori del futuro per sostenerli nell’utilizzo dei media e nel consumo dei video, promuovendo principi di inclusione, solidarietà e partecipazione. Il progetto mira – conclude Zenadocchio – a esplorare l’educazione emotiva e l’uso consapevole dei media digitali con lo scopo di favorire lo sviluppo dell’identità personale dei bambini, la loro sensibilità e le capacità di socializzazione”. Alice attraverso lo schermo è un progetto del Centro Culturale Salesiano avviato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /