Denatalità: Mcl, il 12 febbraio incontro al Cnel di Roma. Tra i relatori il card. Zuppi

Un confronto sulle politiche sociali legate ai temi della denatalità e della conciliazione vita-lavoro sarà al centro dell’incontro promosso e coordinato da Mcl (Movimento cristiano lavoratori). L’incontro, in programma mercoledì 12 febbraio presso la Sala Marco Biagi del Cnel a Roma (ore 10, viale Davide Lubin, 2) e dal titolo “L’innovazione sociale per migliorare le politiche familiari. Confronto con le istituzioni”, vedrà la partecipazione del card. Matteo Maria Zuppi e delle principali figure istituzionali operanti nel campo dell’economia e delle politiche sociali. Interverranno, tra gli altri, Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, Eugenia Maria Roccella, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Gabriele Fava, presidente dell’Inps e Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale. “Per affrontare l’emergenza epocale legata alla denatalità è importante che vi sia una sempre più accentuata consapevolezza da parte di tutti i soggetti attivi del nostro Paese. È altresì importante, ed è tra le ambizioni di questo incontro, che si creino le condizioni per un ricco confronto sulla conciliazione vita-lavoro e il progresso delle politiche familiari tout court con alla base proposte e iniziative comuni tra il governo, le istituzioni italiane nel loro complesso e il variegato mondo cattolico con in primis la Cei”, dichiara Alfonso Luzzi, presidente Movimento cristiano lavoratori.

