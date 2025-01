Religiosi: Sassari, domani il seminario vincenziano sui “Portatori di speranza”

Delegazioni da Olbia, Nuoro e Oristano parteciperanno domani al seminario vincenziano in programma a Sassari, presso la casa “Santa Lucia” delle Figlie della Carità in via Solari. L’appuntamento coincide con il Giubileo vincenziano, celebrato il 25 gennaio, e con il 400° anniversario della Congregazione della Missione, fondata da san Vincenzo de’ Paoli nel 1625 per “portare il Vangelo alla povera gente delle campagne”. “Portatori di speranza” è il tema dell’incontro guidato da padre Javier Alvarez, già superiore generale degli oltre 3.000 missionari vincenziani nel mondo. Nel pomeriggio, il giornalista e scrittore Gianni Garrucciu e il sindacalista Sergio Mura dialogheranno sulla povertà nell’isola e nel territorio in un dibattito moderato da Antonio Meloni, direttore del settimanale diocesano “Libertà”. “La nostra presenza a Sassari è il primo segno di questa speranza giubilare”, sottolinea padre Bruno Gonella, direttore della provincia italiana delle Figlie della Carità: “Siamo un popolo che vive e sperimenta concretamente l’unità, radicata nel Battesimo e inserita nel carisma di san Vincenzo: unità che diventa preghiera, esperienza di relazione, comunione, fraternità e attività pastorale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /