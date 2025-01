Papa Francesco: benedetta la Croce del Giubileo

Papa Francesco ha benedetto oggi la Croce del Giubileo, che ha iniziato la sua “Peregrinatio” tra le Misericordie italiane lo scorso 6 gennaio. Fortemente voluta dal correttore spirituale nazionale delle Misericordie d’Italia, mons. Franco Agostinelli, la Croce del Giubileo – si legge in una nota – riprende ora il suo itinerario da una Misericordia all’altra, partito dalla Toscana e destinato a raggiungere tutta Italia. Avrà un momento di particolare rilievo con il Giubileo del Volontariato dell’8 e 9 marzo, in rappresentanza degli oltre 5mila volontari delle Misericordie d’Italia attesi a Roma e in Vaticano per l’evento, e proseguirà per il resto dell’Anno Giubilare fino all’Epifania del 2026. “La Peregrinatio e l’icona Croce del Giubileo sono state concepite con il significato di non ridurre l’evento giubilare ad alcune date”, ha dichiarato mons. Agostinelli. “L’icona Croce del Giubileo e la Peregrinatio tracciano un periodo di straordinaria importanza per l’intero Movimento delle Misericordie”, ha sottolineato Domenico Giani, presidente nazionale delle Misericordie d’Italia.

