Estate: Bianchi (Avis Lombardia), “donare il sangue è un gesto semplice ma cruciale”

“La disponibilità di sangue e plasma tende a diminuire durante il periodo estivo, rischiando di compromettere le riserve necessarie per pazienti con emergenze, malattie croniche o che necessitano di interventi chirurgici.” Lo ha detto il presidente di Avis regionale Lombardia, Oscar Bianchi, lanciando la sua nuova campagna di sensibilizzazione “Destinazione Dono”. “Donare è un gesto semplice ma cruciale – ha spiegato – che si può programmare in anticipo e fare volontariamente per aiutare chi ha bisogno. Ogni donazione è importante e il contributo di tutti è essenziale per mantenere costante l’accesso alle cure. Anche in estate, la solidarietà non si ferma: insieme possiamo fare la differenza”. “Destinazione dono” – si legge in una nota – non è solo un promemoria generale per stimolare le donazioni, ma anche un invito diretto e immediato per incrementare il numero di nuovi donatori e, non ultimo, le donazioni di plasma per il raggiungimento dell’autosufficienza. Per diventare donatore, è sufficiente avere tra i 18 e i 60 anni, godere di buona salute e pesare almeno 50 chili. Chiunque desideri donare il sangue per la prima volta dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione. È possibile continuare a donare fino al compimento del 65° anno d’età e fino al 70° anno, previa valutazione del proprio stato di salute.

