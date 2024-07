Diocesi: Senigallia, venerdì un dialogo su scienza e fede nel 50° anniversario della morte di Enrico Medi

Il 12 luglio, a Senigallia (ore 21.30, piazza Roma), il vescovo Franco Manenti e Guido Silvestri, direttore del dipartimento di Patologia generale e Medicina di laboratorio alla Emory University di Atlanta (Stati Uniti), dialogheranno su “Scienza e fede”, in occasione del 50° anniversario dalla morte dello “scienziato di Dio”, Enrico Medi. “Non sempre scienza e fede si sono guardate con simpatia ma ci sono state persone, come Enrico Medi, che sono riuscite in modo esemplare a far sintesi, nella propria vita, facendole dialogare con grande intensità”, spiegano gli organizzatori in una nota: “Venerdì si potrà assistere ad un dialogo aperto e sincero tra due uomini curiosi e interpellati, ognuno nel proprio percorso, dal mistero della vita e dalle tante dimensioni in cui questa si esprime”. L’incontro, ad ingresso libero e aperto a tutti, in caso di maltempo si svolgerà al cinema “Gabbiano” di Senigallia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /