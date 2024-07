Diocesi: Termoli-Larino, venerdì si presenta “Il bambino dagli occhi d’inchiostro”

Le storie vere d’infanzia tra guerre, ingiustizie, povertà, superstizione e privazione di diritti in Afghanistan e Africa centrale al centro del nuovo libro della giornalista Antonella Salvatore, dal titolo: “Il bambino dagli occhi d’inchiostro”. Un filo conduttore unisce i territori, lontani tra loro, diversi per usi, costumi, cultura eppure vicini: accomunati da conflitti, violenze e tensioni continue. A farne le spese sono proprio loro, i più piccoli.

Se ne parlerà venerdì 12 luglio, alle ore 19, nella casa museo Stephanus, in piazza Duomo a Termoli. L’evento, patrocinato dalla diocesi di Termoli-Larino, dall’Ordine dei giornalisti del Molise e dall’Ucsi Molise, rientra nel percorso di formazione con crediti per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti del Molise.

L’evento vede i saluti del sindaco di Termoli Nicola Balice, del presidente dell’Odg Molise Vincenzo Cimino, del presidente dell’Ucsi Molise Rita D’Addona.

Relatori saranno il vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, il tenente colonnello dei Carabinieri Alessandro Mennilli, il sociologo della Caritas Gianni Pinto.

Parteciperà Rosaria Tutolo, sorella della missionaria in Africa centrale suor Elvira Tutolo. Modera il direttore dell’Agenzia Ansa Abruzzo e Molise Luca Prosperi.

Il ricavato del libro sarà devoluto a sostegno dei progetti per l’infanzia in Africa centrale.

