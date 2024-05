Donazione sangue: Fidas Vicenza, dal 7 maggio un unico portale regionale per le prenotazioni

La Regione Veneto ha voluto uniformare il sistema di prenotazione delle donazioni di sangue ed emocomponenti con un unico portale, al fine di permettere a tutte le donatrici e a ai donatori di prenotare la propria donazione nei centri di raccolta del sangue della Regione. Il “Portale del donatore”, il nuovo portale/APP, operativo come “progetto pilota” dal 7 maggio in tutto il Dipartimento di Vicenza (Ulss7 Pedemontana ed Ulss 8 Berica) ha l’obiettivo di agevolare la donazione di sangue all’interno della Regione Veneto, anche per i donatori che lavorano/studiano in zone fuori provincia di residenza; migliorare l’esperienza di donazione del donatore, attraverso la possibilità di visualizzare i propri referti medici direttamente nel Fascicolo sanitario; § ottimizzare le attività di medici e infermieri, l’operatività di laboratori ed attrezzature, aumentandone l’efficienza. L’accesso al Portale sarà possibile solo nel pieno rispetto della privacy e, pertanto, solamente attraverso lo Spid o la Cie (Carta d’identità elettronica). Il 4 e 5 maggio i Centri raccolta sangue di tutta la provincia di Vicenza resteranno chiusi per permettere al nuovo sistema di integrare tutti i dati del vecchio, pertanto non si potranno prenotare donazioni di sangue ed emocomponenti.

“Siamo certi – si legge in una nota della Fidas – che sarà riservata la massima attenzione e professionalità da parte dell’Ente che ha in gestione questo nuovo sistema. Tuttavia, preoccupa un possibile brusco impatto sui donatori con conseguente calo di donazioni e di donatori dovuto all’abbandono che queste innovazioni potrebbero provocare nei donatori stessi che ricordiamo essere volontari e non obbligati a questo nobile gesto”. In ogni caso, prosegue la Fidas, “le associazioni del dono del sangue della provincia di Vicenza, nella piena responsabilità della mission che perseguono, saranno di supporto ai propri donatori e donatrici per agevolare il passaggio alla nuova modalità di prenotazione”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /