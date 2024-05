Diritto ecclesiastico: Università Federico II Napoli, 6 maggio convegno su “L’Università di Napoli e l’istituzione della prima Cattedra di Diritto ecclesiastico nell’Italia post-unitaria”

(Foto Univ. Napoli)

Il 6 maggio 2024, presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, (Aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza, ore 9.30.18.30), si terrà il convegno “L’Università di Napoli e l’istituzione della prima Cattedra di Diritto Ecclesiastico nell’Italia post-unitaria”. L’evento, promosso e organizzato da Maria d’Arienzo, titolare della I Cattedra di Diritto Ecclesiastico e Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza e Presidente dell’Associazione Nazionale dei Docenti di Diritto Ecclesiastico e Canonico, si propone di “riflettere su un ulteriore primato dell’Ateneo napoletano: l’istituzione della prima cattedra del moderno diritto ecclesiastico, quale scienza laica, in Italia. Tale primato costituisce anche un importante capitolo della storia giuridica italiana”. L’iniziativa si soffermerà “sul contributo dei Maestri del Diritto Ecclesiastico alla costruzione dell’autonomia scientifica e didattica della disciplina quale scienza laica. In particolare, sarà approfondita la figura del prof. Francesco Scaduto, al quale, nel 1886, fu affidata la prima Cattedra italiana di Diritto ecclesiastico dopo la vittoria del concorso bandito nel 1884 dalla Regia Università di Napoli. Dopo i saluti istituzionali, tra gli altri quello del Magnifico Rettore, Matteo Lorito, sarà la Prof.ssa Maria d’Arienzo introdurrà i lavori che indagheranno, da diverse prospettive, le radici del Diritto Ecclesiastico e la sua evoluzione a centoquarant’anni dalla sua fondazione. Il Convegno vedrà la partecipazione dei docenti di Diritto ecclesiastico e canonico dei principali Atenei italiani e sarà articolato in quattro sessioni, ciascuna presieduta da autorevoli figure accademiche e istituzionali: Cesare Mirabelli, Emerito di Diritto Ecclesiastico e già Presidente della Corte Costituzionale; Francesco Margiotta Broglio, Presidente della Commissione Consultiva per la Libertà Religiosa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Unesco per la lotta alla discriminazione nell’insegnamento; Manlio Miele, Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Canonico presso l’Università degli Studi di Padova e Direttore del Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto e infine Silvio Ferrari, Emerito di Diritto Ecclesiastico.