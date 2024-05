Diocesi: Siena, il 6 maggio la riapertura al culto della chiesa di Santo Stefano e convegno sulla legalità

Lunedì 6 maggio 2024, alle 12.15, presso la tenuta di Suvignano, Str. Monteroni Vescovado, 2759/E a Monteroni d’Arbia, il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino, presiederà la celebrazione per la riapertura al culto della chiesa di Santo Stefano. La messa avrà come intenzione la preghiera per tutti i martiri delle mafie e si tiene nell’ambito dell’evento “Suvignano tra lavoro e preghiera”.

La cerimonia sarà preceduta alle 10,30 dalla tavola rotonda su “La destinazione delle aziende agricole confiscate e la legalità del lavoro in agricoltura” alla quale prenderanno parte: Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Giovanni Sordi, direttore Ente Terre Regionali Toscane, Chiara Colosimo, presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino, Wanda Ferro, sottosegretario di Stato Ministero dell’Interno, Stefania Saccardi, vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Toscana, Bruno Corda, direttore Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Stefano Ciuoffo, assessore alla Legalità della Regione Toscana.

